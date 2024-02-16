В ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье

ISW обнаружил признаки того, что российское командование может рассматривать запад Запорожской области и Херсонскую область как единую оперативную ось.

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Оккупанты планируют захватить новые территории / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, Минобороны РФ

В отчете Института изучения войны ОСУВ "Таврия" сообщили, что российские войска скапливают большую группировку сил, готовясь к возобновлению наступления в Запорожской области. Однако аналитики не видят последних индикаторов того, что оккупанты намерены в ближайшее время возобновить наступательные действия в западной части области.

В ISW рассказали, что российское командование провело реорганизацию командных структур своей группировки войск на юге Украины. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 15 февраля заявил, что командование врага расформировало "Запорожскую" группировку войск (неназванная группировка войск РФ, которая отвечала за запад Запорожской области по крайней мере с начала контрнаступления ВСУ летом 2023 года). По словам Машовца командование РФ передало части 58-й общевойсковой армии в группировку войск "Днепр" под командованием ВДВ и командующего группировки войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

Отмечается, что элементы 58-й общевойсковой армии отвечали главным образом за укомплектование российских оборонительных рубежей в западной части Запорожской области во время контрнаступления ВСУ вместе с частями российских 7-й и 76-й дивизий ВДВ, и с тех пор проводили ограниченные контратаки в этом районе.

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"ISW обнаружил признаки того, что российское командование может рассматривать запад Запорожской области и Херсонскую область как единую оперативную ось, и подчинение 58-й общевойсковой армии Группировке сил "Днепр" может быть попыткой привести существующие командные структуры на поле боя в соответствие с этим видением", - оценивают аналитики.

Машовец также сообщил, что российское командование перебросило подразделения 5, 35 и 36 Восточного военного округа, которые в целом отвечали за операции в Запорожской области и в приграничной зоне Донецко-Запорожской области наряду с подразделениями "ДНР" и различными другими подразделениями РФ, от "Запорожской" группировки войск к Восточной группировке войск.

Напомним, что аналитики ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами. Войска РФ сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом.

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий рассказал, что судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов. Противник перебросил туда подразделения спецназа, которые умеют профессионально воевать в контактных боях в городской застройке.

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