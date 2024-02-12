ВСУ начали сбивать 'Шахеды' лазерными системами - Defense Express

Предельная стоимость одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тысяч долларов за единицу.

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ВСУ применяют новейшее оружие / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, twitter/Osinttechnical, скриншот: видео

Военно-морские силы ВСУ показали отличное отражение очередной атаки ра**истских дронов-камикадзе 11 февраля 2024 года. На видео можно увидеть кое-что необычное.

Сначала наши зенитчики берут вражеский "Шахед" на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию, а после этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, после чего "Шахед" срывается в пике и падает, передает Defense Express.

На основе этих кадров OSINT-аналитик OSINTtechnical сделал предположение, что выше были приведены возможно первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS, поставка всех 14 предусмотренных должна была состояться в конце 2023 года.

видео дня

В ВСУ показали сбитие дрона / скриншот: t.me/ukrainian_navy

Смотрите видео, как ВСУ сбивают дрона новыми лазерными системами:

Такое предположение выглядит логичным, если проанализировать известные в открытом доступе характеристики систем Vampire. Для начала детализируем, что Vampire состоит из оптико-локационной станции, оснащенной тепловизором и оптическим каналом WESCAM MX-10 RSTA, и пускового блока под управляемые снаряды APKWS. При этом оптико-локационная станция также выполняет и функцию подсветки цели лазером, потому что APKWS имеют лазерное наведение.

Что известно о снарядах APKWS

По управляемым снарядам APKWS пока не известен показатель дальности стрельбы в режиме "земля-воздух", известно лишь о дальности стрельбы в режиме "земля - земля" - 4-5 километров, и в режиме "воздух-земля" - до 11 километров.

Известно, что предельная стоимость одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тысяч долларов за единицу, и это важно в плане соотношения "затраты/эффект".

Напомним, что Россия накапливает "Шахеды" и бьет по Украине уже дронами собственного производства. С июля 2022 года, по подсчетам экспертов, Россия запустила более 3200 БПЛА, кроме первой версии, которая уже не фиксируется.

В ночь на 12 февраля защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59. Вражеские атаки успешно отбили в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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