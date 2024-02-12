РФ накапливает 'Шахеды' и бьет по Украине уже дронами собственного производства: что известно

Такие дроны РФ применила, в частности, для ударов по Украине в ночь на 11 февраля.

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Россия бьет по Украине "Шахедами" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Россия продолжает накопление ударных дронов "Шахед", в том числе за счет собственного производства и экспорта из Ирана. Defense Express зафиксировал более 1600 единиц БПЛА российского происхождения и еще более 2600 - иранского.

В атаке на Украину - в ночь на 11 февраля - российские оккупанты уже применили "свои" дроны, говорят эксперты.

С июля 2022 года, по подсчетам экспертов, Россия запустила более 3200 БПЛА, кроме первой версии, которая уже не фиксируется.

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На использование россиянами этих беспилотников влияют, в частности, погодные условия.

Если посмотреть статистику за последние месяцы, то, согласно сводкам Воздушных сил ВСУ, в декабре 2023 года - враг запустил более 600 самолетов-снарядов, что является рекордным показателем. А в январе 2024 года враг - 274 Shahed, а за 11 дней февраля - 171 единицу, говорят аналитики.

Атака РФ в ночь на 11 февраля

Российские оккупанты ночью, 11 февраля, атаковали Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую и Херсонскую области дронами типа Shahed-136/131.

В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили волнами "Шахеды" с двух направлений, двигались они как обычно по тем маршрутам, которые разведали накануне, чтобы как можно глубже пройти, как можно больше целей поразить.

"На этот раз чрезвычайно высокий показатель. Даже из тех 5, которые не в статистике сбитых, еще несколько не долетели до своих целей в результате определенных обстоятельств. Поэтому очень хороший результат", - рассказал представитель командования Юрий Игнат.

По словам западных аналитиков, перебои с оборонной помощью со стороны стран Запада могут уже в марте вызвать дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Украины. Вероятно этим объясняется усиление Россией атак с воздуха, наблюдаемых в последнее время.

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