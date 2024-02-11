ГПСУ порвала российский флаг во время штурма оккупантов: эпичные кадры

Очередная атака оккупантов на Донецком направлении не только провалилась, но и была запечатлена особыми кадрами в оперативном видео наших защитников.
На видео, опубликованном пограничной службой, видно, как наши военнослужащие во время штурма россиян еще и успели сорвать вражеский "триколор".
"Во время отражения очередного штурма окупантов пограничники обнаружили триколор, которым захватчики пометили якобы их территорию. Наши бойцы достали российский флаг из неустановленного для нее места и выбросили", - говорится в сообщении ГПСУ.видео дня
Двое военнослужащих ГПСУ, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием.
ГПСУ сорвали флаг России - смотрите видео:
Удары по россиянам - последние новости
В сети появились первые кадры последствий попытки захватить российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. Судя по опубликованным видео, штурмы населенного пункта стоили противнику большого количества "похороненной" техники и живой силы.
Более того, российские "военкоры", а вслед за ними и пропагандистская помойка "Царьград", опубликовали кадры боя украинского Bradley и танка оккупантов Т-90М, похваставшись живучестью своей машины. Однако забыли упомянуть, что бой завершился в пользу западной техники украинской армии.
А в Белгородской области бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд против террористических войск РФ . По словам украинских разведчиков, была заминирована единственная дорога, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также был атакован российский взводный опорный пункт.
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