У РФ потери: ГУР атаковало взводный опорный пункт врага в Белгородской области

Украинские защитники заминировали дорогу и атаковали российский взводный опорный пункт.

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В ГУР рассказали о рейде в Белгородской области / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В Белгородской области бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд против террористических войск РФ.

Украинские защитники заминировали дорогу и атаковали российский взводный опорный пункт, в результате есть ликвидированные оккупанты, сообщает ГУР МО в Telegram.

В сообщении уточняется, что ранее ГУР получило данные, согласно которым, в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб личного состава на условия службы.

"Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики засуетились — стали проводить активные инженерные работы. Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и осуществили спецоперацию", — говорится в сообщении.

По словам украинских разведчиков, была заминирована единственная дорога, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также был атакован российский взводный опорный пункт.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", — сообщили в ГУР.

Смотрите видео - рейд ГУР в Белгородской области:

Бойцы ГУР в Белгородской области / Скриншот

Атаки в Белгородской области

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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