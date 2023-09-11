Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ скулят, что их атаковали дроны

В стране-оккупанте пожаловалась на ночную атаку беспилотников в Яковлевском районе.

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Под Белгородом прогремела серия взрывов/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В Белгородской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 11 сентября, произошла серия взрывов. Власти региона сразу пожаловались на якобы атаку беспилотников.

О громких взрывах сообщили сначала российские пропагандистские Telegram-каналы. Отмечалось, что их было слышно после первого часа ночи.

Российские пропагандисты сообщали, якобы дроны сбивали в Яковлевском районе Белгородской области и в городе Строитель, который является центром Яковлевского района.

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"В Яковлевском районе было очень громко. Подробности уточняем. Было еще несколько громких звуков в районе города Строитель", – писали авторы каналов.

После этого губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявлял, якобы в Яковлевском городском округе сработала российская ПВО и было сбито "два БПЛА самолетного типа". По его словам, пострадавших нет, а на место выехали все оперативные службы.

Также Гладков сказал, что фрагменты одного из дронов якобы упали на дорогу возле частного дома.

Утром 11 сентября в российском министерстве обороны заявили, что страна-агрессор РФ якобы уничтожила все дроны и пресекла попытку Украины атаковать объекты на территории России.

Взрывы в России

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ раздались взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

1 сентября в РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях. Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке БПЛА. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.

Также 7 сентября в Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы. Взрыв с последующим пожаром прогремел в районе штаба Южного военного округа. Кроме того, "хлопок" был и в 50 километрах от центра Москвы.

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