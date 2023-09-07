В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

Взрыв с последующим пожаром прогремел в районе штаба Южного военного округа. Кроме того, "бавовна" была и в 50 километрах от центра Москвы.

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Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел в районе штаба ЮВО / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью 7 сентября в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. Также взрывы прогремели и в Подмосковье. В стране-агрессоре РФ заявили об атаке беспилотников.

Инцидент произошел на улице Пушкинской в двух кварталах от штаба ЮВО, пишет Baza. По данным ряда российских Telegram-каналов, в городе было слышно три взрыва.

Позже стало известно, что, по предварительным данным, сбитый беспилотник упал на припаркованный автомобиль. У стоящего рядом дома выбиты стекла. Спасатели потушили загоревшуюся машину.

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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, всего было сбито два беспилотника.

"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - заявил он.

Смотрите видео - В Ростове-на-Дону прогремел взрыв и вспыхнул пожар:

Ростов-на-Дону атаковали дроны / скриншот

"Бавовна" в Москве

Неспокойно было и в Подмосковье. Мэр столицы РФ Сергей Собянин написал в Telegram о том, что был сбит якобы летевший на Москву беспилотник.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", - написал Собянин.

Раменский район находится в 50 километрах от центра Москвы.

"Сначала был сильный взрыв, посыпались стекла. У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка", - пишут россияне в соцсетях.

Смотрите видео - Взрыв в Раменском районе записали камеры видеонаблюдения:

Скриншот

Российские телеграммы каналы сообщают, что беспилотник якобы был сбит недалеко от международного аэропорта Жуковский.

В то же время в МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар на складе в Подмосковье. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. На месте работают 78 человек и 26 единиц техники.

Атаки дронов на Россию

5 сентября в Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.

1 сентября в Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала.

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

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