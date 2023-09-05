В РФ заявили об атаке дронов на Москву и еще две области: что известно

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ традиционно обвинили в атаке Украину и отчитались, что все цели сбиты.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о "попытке атаки" дрона на столицу РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.

Сначала в РФ сообщили, что "беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".

Позже в Минобороны отчитались о том, что дроны летели на Москву и были уничтожены в Московской и в Тверской областях.

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В ведомстве традицонно обвинили в атаках дронов Украину.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о "попытке атаки" дрона на столицу РФ.

Российский чиновник утверждает, что в ночь на 5 сентября были "уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались совершить атаку на Москву".

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков "предварительно нет", однако на месте работают экстренные службы.

Также мэр Москвы заявил о еще одном дроне, летевшем в направлении столицы РФ. По его словам, БПЛА якобы сбили в Тверской области в районе Завидово. Там, "по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет".

По словам Собянина, из-за атаки БПЛА в Подмосковье был поврежден бытовой объект, а произошло это в Истринском районе в результате падения обломков.

Отметим, в ночь на 5 сентября в московском аэропорту Внуково был объявлен план "Ковер". Кроме того, рейсы также задерживали в Домодедово и Шереметьево.

Смотрите видео - Взрыв в Тверской области РФ в ночь на 5 сентября:

Взрыв в Тверской области / скриншот

Атаки дронов в РФ

Рано утром 1 сентября Московскую и Курскую области страны-агрессора РФ атаковали дроны. В результате этих "налетов БПЛА" есть повреждения зданий. В Подмосковье объявляли план "Ковер" и ограничивали для рейсов вылеты в аэропортах Домодедово и Внуково.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

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