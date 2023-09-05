В РФ заявили об атаке дронов на Москву и еще две области: что известно

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.
Сначала в РФ сообщили, что "беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".
Позже в Минобороны отчитались о том, что дроны летели на Москву и были уничтожены в Московской и в Тверской областях.
В ведомстве традицонно обвинили в атаках дронов Украину.
Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о "попытке атаки" дрона на столицу РФ.
Российский чиновник утверждает, что в ночь на 5 сентября были "уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались совершить атаку на Москву".
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков "предварительно нет", однако на месте работают экстренные службы.
Также мэр Москвы заявил о еще одном дроне, летевшем в направлении столицы РФ. По его словам, БПЛА якобы сбили в Тверской области в районе Завидово. Там, "по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет".
По словам Собянина, из-за атаки БПЛА в Подмосковье был поврежден бытовой объект, а произошло это в Истринском районе в результате падения обломков.
Отметим, в ночь на 5 сентября в московском аэропорту Внуково был объявлен план "Ковер". Кроме того, рейсы также задерживали в Домодедово и Шереметьево.
Смотрите видео - Взрыв в Тверской области РФ в ночь на 5 сентября:
Атаки дронов в РФ
Рано утром 1 сентября Московскую и Курскую области страны-агрессора РФ атаковали дроны. В результате этих "налетов БПЛА" есть повреждения зданий. В Подмосковье объявляли план "Ковер" и ограничивали для рейсов вылеты в аэропортах Домодедово и Внуково.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.
Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.
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