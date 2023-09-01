УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожар

Анна Ярославская
1 сентября 2023, 08:54 обновлено 1 сентября, 09:02
55
Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотников. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.
В РФ вспыхнул пожар после атаки дронов
В РФ вспыхнул пожар после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Рано утром 1 сентября Московскую и Курскую области страны-агрессора РФ атаковали дроны. В результате этих "налетов БПЛА" есть повреждения зданий.

По данным росСМИ, в Подмосковье объявляли план "Ковер" и ограничивали для рейсов вылеты в аэропортах Домодедово и Внуково.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.

видео дня

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве", - написал он в Telegram.

Также он добавил, что, по предварительной информации, в результате происшествия "пострадавших и разрушений нет".

Интересно, что сразу после заявления Собянина об атаке беспилотника в Сети появились сообщения о пожаре. На опубликованных кадрах виден столб дыма.

Смотрите видео - В Москве вспыхнул пожар:

В Москве что-то горит
В Москве что-то горит / скриншот

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке двух беспилотников. По его словам, из-за "прилетов" повреждены здания в городе Курчатов. К слову, там расположена Курская АЭС.

Традиционно в атаке дронов российская сторона обвиняет Украину.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом", - рассказал местный губернатор.

По словам чиновника, на место выехали специалисты для оценки размеров ущерба.

"Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - добавил он.

Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Москва дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский

09:00 Эксклюзивы
Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

06:46 Украина
"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

09:00

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийЭксклюзив

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

Реклама
06:22

Лучшей "спарринг-груши" сложно было найти для Путинамнение

05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

Реклама
23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

19:56

Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

19:54

"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

19:42

Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

Реклама
19:30

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть странумнение

19:28

Как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках": благозвучные аналоги

19:27

Ворвется настоящий шторм: в Украине ударят грозовые дожди с градом

19:10

Войну надо прекращать: есть один вариант для РФмнение

18:43

Почти 200 тысяч ВПЛ будут лишены помощи: кто останется без денег

18:41

Лохматая, с тремя подбородками: Тодоренко показала, как выглядит по утрам

18:27

Стало известно, кто из пенсионеров получит дополнительные 5 тысяч гривен

18:26

На Пугачеву в России завели дело

18:24

Джонсонюк снова в деле: бывший премьер Великобритании похвастался вышиванкой

18:21

Закаляемся правильно: как новичкам принимать контрастный душ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять