В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожар

Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотников. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.

https://glavred.info/world/v-rf-pozhalovalis-na-ataku-dronov-v-moskovskoy-i-kurskoy-oblastyah-vspyhnul-pozhar-10497379.html Ссылка скопирована

В РФ вспыхнул пожар после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Рано утром 1 сентября Московскую и Курскую области страны-агрессора РФ атаковали дроны. В результате этих "налетов БПЛА" есть повреждения зданий.

По данным росСМИ, в Подмосковье объявляли план "Ковер" и ограничивали для рейсов вылеты в аэропортах Домодедово и Внуково.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.

видео дня

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве", - написал он в Telegram.

Также он добавил, что, по предварительной информации, в результате происшествия "пострадавших и разрушений нет".

Интересно, что сразу после заявления Собянина об атаке беспилотника в Сети появились сообщения о пожаре. На опубликованных кадрах виден столб дыма.

Смотрите видео - В Москве вспыхнул пожар:

В Москве что-то горит / скриншот

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке двух беспилотников. По его словам, из-за "прилетов" повреждены здания в городе Курчатов. К слову, там расположена Курская АЭС.

Традиционно в атаке дронов российская сторона обвиняет Украину.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом", - рассказал местный губернатор.

По словам чиновника, на место выехали специалисты для оценки размеров ущерба.

"Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - добавил он.

Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.