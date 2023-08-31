Повреждены два Ил-76: в Сети показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове

Повреждения российских самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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На аэродроме Пскова повреждены как минимум два самолета Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: соцсети, facebook.com/corruption.schemes

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове. СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома после ночной атаки.

На снимках Planet Labs видно, что повредили по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76, пишут Схемы.

Спутниковый снимок аэродрома в Пскове / Фото: facebook.com/corruption.schemes

Спутниковый снимок аэродрома в Пскове / Фото: facebook.com/corruption.schemes

Спутниковый снимок аэродрома в Пскове / Фото: facebook.com/corruption.schemes

После анализа спутниковых снимков повреждения самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", - сказал эксперт.

Также возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, которые похожи на пожарные машины. Их могли привлечь к тушению пожара.

Отмечается также, что самолеты с этого аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Она же – "псковская дивизия", одна из тех, что участвовала в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения. Этот тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова.

Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что по аэродрому в российском Пскове могли ударить БПЛА UJ-22 или дроны типа "Бобер".

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