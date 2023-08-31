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"Самолеты уничтожены": эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому

Алексей Тесля
31 августа 2023, 02:35
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Дроны сделаны из материалов, которые крайне слабо отражают сигнал радиолокатора, пояснил Валерий Романенко.
Романенко
Валерий Романенко оценил удар по псковскому аэродрому / Коллаж: Главред, Фото: building-tech.org, Главком

По аэродрому в российском Пскове могли ударить БПЛА UJ-22 или дроны типа "Бобер", заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

"Украина сейчас разрабатывает целую серию дальнобойных дронов, которые довольно успешно проходят линию противовоздушной обороны и линию РЭБ вдоль границы и вдоль линии фронта", - подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.

Эксперт пояснил, что эти дроны идут на достаточно малой высоте. Кроме того, они сделаны из таких материалов, которые крайне слабо отражают сигнал радиолокатора, при этом они не оставляют за собой теплового следа.

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"Обнаружить их даже ночью инфракрасными приборами или тепловизорами достаточно сложно. Всяческими пассивными сенсорами их обнаружить трудно – только визуально. Поэтому они проходят систему противовоздушной обороны на небольшой высоте", - отметил он.

Собеседник отметил, что, судя по пламени после удара БПЛА по псковскому аэродрому, горело авиационное топливо.

"Это реально попадание в самолет. Авиационное топливо горит с немного оранжевым оттенком. Но поскольку тут вся гамма смещена в красное, то тут явно интенсивное горение топлива. Остальные материалы горят не так интенсивно. Похоже, что самолеты уничтожены – как говорят, как минимум два самолета. И если они так хорошо горят, то восстановлению они точно уже не подлежат. Как правило, повреждение – это когда на самолете не начинается пожар. А самолеты на аэродроме, как правило, стоят заправленные. И если происходит попадание, если самолет поражен и начинается пожар, то он выгорает", - пояснил эксперт.

Он также уточнил, что на таких беспилотниках установлена достаточно точная система доведения.

"Я не знаю, как осуществляется связь с оператором, но там существует либо прямая связь с оператором, что на 700 километров мало реально. Дальность прямой связи 200 километров. Либо настолько четко выяснены координаты стоящих самолетов, что по GPS с точностью до метров можно навести эти беспилотники. Либо там зашиты образы самолетов, и беспилотник уже самостоятельно определяет цель и доводится самостоятельно на конечном участке траектории – на терминальном участке", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ранее в РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром. Военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов".

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

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Псков дроны война России и Украины Валерий Романенко
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