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Массовая атака дронов на Одесскую область: есть попадания и разрушения

Алёна Воронина
4 сентября 2023, 08:20 обновлено 4 сентября, 08:23
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Атака беспилотниками по области продолжалась в течение 3,5 часов. На месте попадания работают все соответствующие службы.
Последствия ударом дронами по Одесской области
Последствия удара дронами в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: Telegram Силы обороны юга

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 4 сентября, в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

17 дронов сбили силы противовоздушной обороны. Однако есть и попадание. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

"К сожалению, есть и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на 7:00 огонь ликвидирован", – рассказал глава ОВА.

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Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет, отметил он. На месте продолжают работать все соответствующие службы, правоохранители фиксируют преступления россиян.

Глава ОВА подчеркнул важность находиться в укрытии во время объявления воздушной тревоги.

Враг атаковал волнами

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты повторили такую же атаку беспилотниками по Одесской области, как и прошлой ночью. Захватчики атаковали волнами.

"Снова почти полностью повторилась тактика предыдущей ночи. Это вполне предсказуемо, потому что врагу не дает покоя активность региона, который не покорился, не сдался, не прекратил своей деятельности после завершения зернового соглашения", – объяснила Гуменюк.

Также она отметила, что снова под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

"Абсолютное большинство беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны. Окончательные цифры еще уточняются. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания, уточняется информацию о пострадавших. Это говорит о том, что враг может повторять массированные атаки одна за другой в течение одной и двух ночи", – добавила она.

  • Последствия удара дронами по Одесской области
    Последствия удара дронами по Одесской области Telegram Силы обороны юга
  • Последствия удара дронами по Одесской области
    Последствия удара дронами по Одесской области Telegram Силы обороны юга
  • Последствия удара дронами по Одесской области
    Последствия удара дронами по Одесской области Telegram Силы обороны юга
  • Последствия удара дронами по Одесской области
    Последствия удара дронами по Одесской области Telegram Силы обороны юга

Атаки оккупантов дронами по Украине

Ночью 30 августа РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

Также в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесский области. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой. Российские захватчики могут чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе "Шахед", потому что их дешевле изготавливать, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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война в Украине дроны Одесская область вторжение России
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