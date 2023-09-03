В Украине могут начать мобилизовывать студентов: о ком именно идет речь

Речь идет о тех студентах, которые решили получить второе образование и поступили в университет в 2022 году.

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В Украине могут мобилизовать студентов / коллаж Главред, фото УНИАН и ТСН

В Украине могут начать призывать даже студентов. Но речь идет не о всех. Подробности в эфире телемарафона рассказал член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Речь идет о студентах старше 30 лет, которые решили получить высшее образование в 2022 году.

Известно, что лишь в 2022 году количество желающих получить высшее образование в возрасте после 25 лет увеличилось на 60 тысяч.

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"В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это значит, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва", — говорит Вениславский.

Он убежден, что мужчины используют учебу как лазейку, чтобы избежать мобилизации.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — добавил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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