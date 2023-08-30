Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой

Российские захватчики могут чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе "Шахед", потому что их дешевле изготавливать.

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РФ осенью и зимой может применять для атак больше дронов, говорит Игнат/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Страна-агрессор Россия может готовиться к массовым обстрелам Украины осенью и зимой. Но российские оккупанты могут изменить тактику. Вероятно, они будут использовать для атак больше дешевых дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Суспільному". По его словам, оккупанты могут целиться в различные объекты.

"Я думаю, они будут пытаться попасть повсюду. Вопрос в том, хватит ли им средств", – отметил Игнат.

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Он предполагает, что российские захватчики могут чаще для ударов использовать именно дроны-камикадзе, потому что изготавливать их быстрее и дешевле. Также он напомнил, что страна-агрессор Россия уже начала производить их на своей территории.

В то же время Игнат не взялся оценивать, с какой интенсивностью оккупанты могут атаковать Украину в холодное время года. По его словам, на это могут влиять много факторов, в том числе, и ситуация внутри РФ.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты и дроны. По его словам, российские оккупанты при обстреле Украины используют небольшое количество ракет. Таким образом они держат силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику. Россия может возобновить удары по критической инфраструктуре Украины. Однако у оккупантов не хватит ракет, чтобы проводить такие же массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов. Однако РФ может прибегнуть к новой тактике, предусматривающей использование меньшего количества ракет и большего – ударных дронов.

Напомним, издание Defense Express отмечало, что оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами. В ходе массированных ударов по Украине российские оккупанты применяют крылатые ракеты с новыми серийными номерами. Не исключено, что оккупанты хотят ввести украинских военных в заблуждение, определив для себя новые способы нумерации даты выпуска ракет, чтобы по обломкам было труднее делать какие-то выводы.

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