Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

Ряд признаков указывают на то, что к убийству главаря ЧВК "Вагнера" причастно именно российское Минобороны, подчеркнул военный эксперт.

https://glavred.info/world/prigozhina-ubilo-minoborony-rf-fsb-etogo-ne-prostit-zhdanov-10496992.html Ссылка скопирована

ФСБ не простит Минобороны РФ убийство Пригожина, отмечает военный эксперт Олег Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Частная военная компания "Вагнера" является группировкой, представляющей одну из групп Федеральной службы безопасности страны-агрессора России, недовольных определенными событиями. Поэтому ФСБ не простит ликвидацию Евгения Пригожина.

Владельца ЧВК "Вагнера" ликвидировало Минобороны РФ, и именно этой структуре будет мстить российская ФСБ. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

Он отмечает, что есть ряд признаков, указывающих на то, что Пригожина ликвидировало именно российское Минобороны.

видео дня

"На мой взгляд, ФСБ не простит Минобороны ликвидацию Пригожина. Единственный нюанс в том, санкционировал ли его убийство Путин. На то, что к этому причастно Минобороны, указывают первые фотографии самолета Пригожина. На фотоснимках можно было увидеть инверсионный след от ракеты ПВО и оторванное крыло, которое выглядело как решето – в мелких отверстиях, которые характерны поражению убойными элементами ракеты ПВО", – пояснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что версия со взрывом внутри самолета уже отпала, поскольку, судя по фотографиям, нет разрушений в отсеках шасси.

"Я считаю, что ФСБ этого не простит. Спецслужба найдет исполнителей и показательно их накажет для того, чтобы заказчики вздрогнули в страхе", – отметил эксперт.

Жданов не исключает варианта, что сейчас в стране-агрессоре России всё идет к борьбе "всех против всех" за власть.

"Причем Путина вообще никто не будет принимать во внимание. Кланы будут сражаться друг с другом. Но не за Путина, а за ту власть, которую он имел", – отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля, считает Жданов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.