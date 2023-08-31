Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

Частная военная компания "Вагнера" является группировкой, представляющей одну из групп Федеральной службы безопасности страны-агрессора России, недовольных определенными событиями. Поэтому ФСБ не простит ликвидацию Евгения Пригожина.
Владельца ЧВК "Вагнера" ликвидировало Минобороны РФ, и именно этой структуре будет мстить российская ФСБ. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.
Он отмечает, что есть ряд признаков, указывающих на то, что Пригожина ликвидировало именно российское Минобороны.
"На мой взгляд, ФСБ не простит Минобороны ликвидацию Пригожина. Единственный нюанс в том, санкционировал ли его убийство Путин. На то, что к этому причастно Минобороны, указывают первые фотографии самолета Пригожина. На фотоснимках можно было увидеть инверсионный след от ракеты ПВО и оторванное крыло, которое выглядело как решето – в мелких отверстиях, которые характерны поражению убойными элементами ракеты ПВО", – пояснил Жданов.
Военный эксперт добавил, что версия со взрывом внутри самолета уже отпала, поскольку, судя по фотографиям, нет разрушений в отсеках шасси.
"Я считаю, что ФСБ этого не простит. Спецслужба найдет исполнителей и показательно их накажет для того, чтобы заказчики вздрогнули в страхе", – отметил эксперт.
Жданов не исключает варианта, что сейчас в стране-агрессоре России всё идет к борьбе "всех против всех" за власть.
"Причем Путина вообще никто не будет принимать во внимание. Кланы будут сражаться друг с другом. Но не за Путина, а за ту власть, которую он имел", – отметил военный эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Гибель Пригожина
Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.
После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.
Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля, считает Жданов.
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