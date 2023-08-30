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Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

Юлия Куришко
30 августа 2023, 19:12 обновлено 30 августа, 19:38
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Правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку, сообщил президент Украины.
Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года
Зеленский провел совещание СНБО / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 августа, провел заседание СНБО. Обсудили итоги проверки всей системы военно-врачебной комиссии по стране.

О ситуации ВЛК в Украине докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и Генпрокурор, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Приняли решение провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители", - отметил президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВЛК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится.

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года
Зеленский провел совещание СНБО / скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

"Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВЛК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса", - сообщил президент.

Одним из решений после заседания СНБО - пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства.

Напомним, что Зеленский провел важное заседание Ставки и отметил контрнаступление ВСУ. Также обсудили, как подготовиться к зиме и защитить от ударов российских оккупантов критическую, энергетическую инфраструктуру.

Офицер объяснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре. Капитан ВСУ Валерий Прозапас заявил, что Украине скучен нормальный мобилизационный план. ВСУ нужны почти все военные специальности.

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