"Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки

Основное внимание руководства государства сосредоточено на наступательных действиях и обеспечении фронта оружием, подчеркнул президент.

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Зеленский провел важное заседание Ставки/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 августа, провел очередное заседание Ставки. Он рассказал, что именно обсуждали, и подчеркнул, что основное внимание сейчас сосредоточено на проведении наступления украинских военных.

Также обсудили, как подготовиться к зиме и защитить от ударов российских оккупантов критическую, энергетическую инфраструктуру. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского. Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме", – отметил глава Украинского государства. видео дня

Кроме этого, обсуждали разработку программы перехода на перспективные типы самолетов.

Также президент Украины сообщил, что на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет рассматриваться отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить. По его словам, передвинуть войну на территорию России для нашего государства рискованно, ведь тогда мы можем остаться без международной поддержки.

Также Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По его словам, можно будет "дожать демилитаризацию страны-агрессора России" во временно оккупированном Крыму политическим путем, когда украинские военные выгонят российских захватчиков с юга нашего государства и уже будут стоять на административной границе с оккупированным Крымом. Это позволило бы уменьшить количество жертв.

Напомним, Венгрия выдала циничное заявление. Президент Венгрии Каталин Новак заставляет Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным. Она не заметила военного решения, которое "привело бы к миру". Новак акцентировала на том, что у нее "твердое" мнение относительно переговоров.

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