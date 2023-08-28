В Киеве нашли полковника СБУ застреленным в кабинете: первые детали

В Киеве обнаружили мертвым полковника Службы безопасности Украины в его собственном кабинете.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Отмечается, что в ведомстве подтвердили смерть полковника и рассказали, что уже началось расследование.
"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины. Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", – рассказали в ведомстве.
В то же время издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники в службе сообщает, что речь идет о полковнике Службы безопасности Украины Дмитрии Бакаеве, который работал заместителем начальника управления спецсвязи.
В издании отмечают, что Бакаев якобы убил себя выстрелом в голову из табельного пистолета Макарова еще 25 августа. А рядом с телом якобы была найдена предсмертная записка, которую погибший адресовал главе СБУ Василию Малюку. В записке полковник объясняет свое решение тем, что на него давило руководство.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства происшествия, допрошены уже несколько сотрудников СБУ.
Напомним, в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов в результате столкновения самолетов на Житомирщине. В результате авиатрощи в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Также ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора Савелий Федан. О смерти Савелия известил Дмитрий Орлов, глава Энегодара, откуда был родом воин.
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