Армия РФ не способна на масштабные действия осенью и зимой – Яковенко

Мобилизация в РФ нужна Путину не для захвата новых территорий, а для "перекрывания дыр" в личном составе из-за больших потерь.

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Армия РФ не способна на масштабные действия осенью и зимой, отмечает Яковенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Никаких масштабных действий на фронте со стороны российской оккупационной армии осенью и зимой не будет. Причина в том, что нынешний потенциал армии страны-агрессора РФ достаточен лишь для того, чтобы вести оборонительную войну, то есть защищать те территории, которые захватчики успели оккупировать.

Сейчас у оккупантов нет потенциала для захвата новых территорий. Об этом рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Потенциала на то, чтобы захватывать новые территории, у путинской оккупационной армии нет. Поэтому эта война будет продолжаться, но примерно в том же духе, что и сейчас", – отметил он.

При этом Яковенко обратил внимание, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна новая мобилизация в России, но не для того, чтобы захватывать новые украинские территории, а чтобы "закрыть дыры" в армии РФ из-за потерь.

"Для того, чтобы ее (войну – ред.) продолжать, необходима мобилизация, потому что на фронте люди гибнут и на сегодняшний момент количество потерь у российской оккупационной армии достаточно большое. И для того, чтобы просто продолжать эту войну, необходимо пополнять состав этой оккупационной армии. Как раз для этого и будет проводиться мобилизация", – отметил российский оппозиционер.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что вся внутренняя легитимность диктатора Путина строится на убеждении российских элит в том, что он "еще не проиграл войну". Чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима.

В ГУР раскрыли детали ударов на юге. Участники движения сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Комбат ВСУ Сергей Жеребило рассказал, как оккупантов выбивают на Донбассе. Он отметил, что россияне, как показали Старомайорское и урожайное, просто бросают всё и убегают, когда их зажимают. Жеребило подчеркнул, что для победы самым главным всегда была и остается мотивация, а мотивация украинских военных колоссальная.

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