"Кого-то отправят в ГУЛАГ": у Лаврова признали Крым украинским, опубликовано фото

Посольство РФ разместило необычное сообщение, посвященное очередному саммиту организации БРИКС.

https://glavred.info/world/kogo-to-otpravyat-v-gulag-u-lavrova-priznali-krym-ukrainskim-opublikovano-foto-10496362.html Ссылка скопирована

Крым обозначили украинским / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @EmbassyofRussia

На официальной странице посольства РФ в Южной Африке опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В соцсети X посольство РФ разместило сообщение, посвященное очередному саммиту организации БРИКС.

Причем к нему было прикреплено цветовое изображение карты мира, на которой отмечены страны-члены БРИКС.

видео дня

Среди них обозначена и РФ, причем цвет страны-агрессора отличается от цвета Крыма, который обозначен как часть Украины.

"Реальность нового многополярного мира", - говорится в подписи.

/ @EmbassyofRussia

Отметим, что карта с украинским Крымом вызвала множество отзывов и комментариев пользователей в Сети:

"Ой, Крым это не Россия? Хорошо";

"Приятно, что вы снова признаете украинские границы 1991 года, которые Путин также подтвердил в 2003 году";

"Кого-то отправят в ГУЛАГ";

"Рад, что вы, негодяи, глубоко внутри знаете, что Крым – это Украина";

"Хорошая карта";

"Еще одно посольство, показывающее, что Крым является частью Украины. Отличная работа!";

"По крайней мере, вы видите Крым частью Украины";

"Ах, кажется, вы начинаете понимать, что Крым — украинский и там, где заканчиваются российские границы. Маленькими шажками, продолжайте";

"Крым - часть Украины, это хорошо".

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, что контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе. Призывов к "переговорам" с агрессором Россией или остановке поставок оружия Украине в скором времени может стать больше, считает Михаил Подоляк.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму. В результате удара уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.