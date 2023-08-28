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"Кого-то отправят в ГУЛАГ": у Лаврова признали Крым украинским, опубликовано фото

Алексей Тесля
28 августа 2023, 14:46 обновлено 28 августа, 14:51
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Посольство РФ разместило необычное сообщение, посвященное очередному саммиту организации БРИКС.
Крым
Крым обозначили украинским / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @EmbassyofRussia

На официальной странице посольства РФ в Южной Африке опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В соцсети X посольство РФ разместило сообщение, посвященное очередному саммиту организации БРИКС.

Причем к нему было прикреплено цветовое изображение карты мира, на которой отмечены страны-члены БРИКС.

видео дня

Среди них обозначена и РФ, причем цвет страны-агрессора отличается от цвета Крыма, который обозначен как часть Украины.

"Реальность нового многополярного мира", - говорится в подписи.

Screenshot
/ @EmbassyofRussia

Отметим, что карта с украинским Крымом вызвала множество отзывов и комментариев пользователей в Сети:

  • "Ой, Крым это не Россия? Хорошо";
  • "Приятно, что вы снова признаете украинские границы 1991 года, которые Путин также подтвердил в 2003 году";
  • "Кого-то отправят в ГУЛАГ";
  • "Рад, что вы, негодяи, глубоко внутри знаете, что Крым – это Украина";
  • "Хорошая карта";
  • "Еще одно посольство, показывающее, что Крым является частью Украины. Отличная работа!";
  • "По крайней мере, вы видите Крым частью Украины";
  • "Ах, кажется, вы начинаете понимать, что Крым — украинский и там, где заканчиваются российские границы. Маленькими шажками, продолжайте";
  • "Крым - часть Украины, это хорошо".

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, что контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе. Призывов к "переговорам" с агрессором Россией или остановке поставок оружия Украине в скором времени может стать больше, считает Михаил Подоляк.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму. В результате удара уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

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