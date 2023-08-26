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Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

Андрей Ганчук
26 августа 2023, 15:28 обновлено 26 августа, 15:35
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Призывов к "переговорам" с агрессором Россией или остановке поставок оружия Украине в скором времени может стать больше, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Армия Украины продолжает возвращать свои территории - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 33-я ОМБр

Силы обороны Украины продвигаются на южном фронте и все ближе к установлению огневого контроля над "сухопутным коридором". Линии "обороны" оккупантов России начинают сыпаться, на кону их вся логистика. Призывов к "переговорам" с Москвой теперь может стать больше. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он отметил, что ВСУ продвигаются на юге и становятся все ближе к взятию под огневой контроль так называемого "сухопутного коридора" оккупантов, который они организовали с территории России через Украину в захваченный Крым.

"В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым". Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные" путями", - отметил Подоляк.

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Также он добавил, что в скором времени может стать значительно больше призывов к переговорам или остановке поставок оружия.

"Между тем… ВСУ продолжают возвращать свое", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление армии Украины на юге

Силы обороны Украины продолжают продвигаться в Запорожской области. Войска наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, ВСУ мощно выбивают войска РФ с позиций на левом берегу Херсонщины.

Замминистра обороны Анна Маляр 16 августа заявила, что армия Украины освободила Урожайное Донецкой области. Установление контроля над тактически значимым населенным пунктом помогло ВСУ достичь дальнейшего продвижения на Бердянском направлении.

Украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино Запорожской области. Об освобождении села ВСУ заявили в День Государственного флага 23 августа. Деоккупация Работино позволяет войскам захватить новое пространство для маневра, чтобы продвинуться к захваченному Токмаку.

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сухопутный коридор Михаил Подоляк новости Крыма война России и Украины контрнаступление ВСУ
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