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ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: мощно выбиваем войска РФ с позиций

Андрей Ганчук
26 августа 2023, 11:57 обновлено 26 августа, 12:19
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Оккупанты России пытаются маневрировать между островами на левом берегу Днепре, речной "недофлот" уничтожается бойцами ВСУ, отметила Наталья Гуменюк.
ВСУ, войска РФ
Действия ВСУ остаются сюрпризом для оккупантов России - ОК Юг / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины на левобережье Херсонской области уничтожают силы и средства оккупационной армии агрессора России. Вражеские силы пытаются маневрировать между островами у Днепра, где их сокрушают украинские войска. Россиян выбивают с позиций, которые они пытались занимать после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ выбивают оккупантов РФ с позиций на левом берегу Днепра, которые они занимали после катастрофы на Каховской ГЭС.

"Российские блогеры кричат о том, что армия недообеспечена, о том, что страдают их силы от притеснения со стороны наших подразделений. Их очень донимает контрбатарейная борьба, мощное выбивание происходит с тех позиций, которыми они пытались овладеть после ухода воды, спровоцированного техногенной катастрофой на Каховских ГЭС", - отметила Гуменюк.

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Также она уточнила, что войска Украину уничтожают российский речной "недофлот", при помощи которого вражеские силы пытаются маневрировать между островами. Также идет работа и по сокрушению крупнокалиберных орудий. Наносятся удары по наблюдательным постам и радиолокационным станциям врага.

"Наши действия остаются для них сюрпризом, а результаты каждый день продвигают нас к победе", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ

Подразделения сил обороны Украины продолжают свое продвижение в Запорожской области. Они наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Помимо этого ВСУ проводят операции на левом берегу Херсонщины, которая сейчас находится под оккупационным контролем российских войск.

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области, сообщила 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр. Контроль над населенным пунктом тактического значения позволяет продвинуться на пути преодоления линий "обороны" российских захватчиков.

В День государственного флага 23 августа украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино. Освобождение населенного пункта в Запорожской области позволяет получить пространство для маневра с целью дальнейшего продвижения на Мелитопольском направлении.

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Херсонская область война России и Украины контрнаступление ВСУ Наталья Гуменюк
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