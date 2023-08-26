Армия Украины продвигается в районе Работино, в России бьют тревогу – ISW

Оккупанты агрессора России воюют на западном направлении Запорожской области без ротаций и подкреплений, отметили в американском Институте изучения войны.

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ВСУ продвигаются в западном направлении Запорожской области - ISW / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, DeepState

Силы обороны Украины в пятницу, 25 августа, проводили контрнаступательные операции в районе Работино Запорожской области и достигли продвижения. Военные пропагандисты агрессора России бьют тревогу, поскольку оккупанты там воюют без подкрепления и ротации. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ продвинулись вперед в районе Работино. Войскам удалось достичь "неопределенных успехов" на направлениях Новоданиловка-Новопокровка и Малая Токмачка-Очереватое. Успехи подтверждаются украинским Генштабом.

Войска РФ на юге Запорожской области истощены

Один из российских топ-пропагандистов выразил "обеспокоенность" способностью оккупантов удержать "оборонительные" позиции в районе Работино. Многие захватчики находятся там с начала контрнаступления ВСУ и испытывают дефицит подкреплений.

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В Институте изучения войны подчеркнули, что такое утверждение совпадает с их оценкой, согласно которой оккупанты на юге Запорожской области держат "оборону" без ротации и серьезного подкрепления.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино. 23 августа, в День Государственного флага, бойцы ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта от российских оккупантов.

Армия Украины на пороге прорыва фронта, сказал главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. По его словам, войска продолжают работу над освобождением своих территорий.

ВСУ прорвали первую линию "обороны" войск РФ в рамках своего контрнаступления, сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Как полагает генерал, наступление идет медленно, однако оценки операции давать пока рано.

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