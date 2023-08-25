Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

Контрнаступление сил обороны Украины идет медленно, но у войск есть еще большая боевая мощь, сказал высокопоставленный генерал США Марк Милли.

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Пока рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ - Милли / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Контрнаступление ВСУ продвигается медленно, однако о провале речи не идет. Оккупанты РФ выстроили серьезные линии "обороны", и первую из них украинские войска уже преодолели. У армии Украины есть еще большая боевая мощь. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

В интервью Almamlakatv он рассказал о том, что контрнаступательная операция сил обороны Украины идет медленно, но она не провальная. Первая линия "обороны" российских оккупантов уже преодолена.

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"Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, — минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений, украинцы пересекают это", - отметил Милли.

Также он акцентировал внимание на том, что у армии Украины есть еще большая боевая мощь, а наступление еще не завершено.

"Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности", - добавил Милли.

Кроме того, генерал указал, что наступление замедляется, чтобы сберечь больше жизней украинских военных.

"Когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, а вы проходите сквозь настоящие драконьи клыки и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей", - подчеркнул Марк Милли.

Украина получит F-16, ATACMS под вопросом

Генерал Милли считает, что Украина скоро получит истребители F-16. Однако в вопросе отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS президент США Джо Байден пока не определился.

"Они (украинцы, - ред.) получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии… ATACMS - спорная тема… Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да", - заявил Милли.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают продвигаться в Запорожской области. Движение идет на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, 16 августа замминистра обороны Анна Маляр сообщила о том, что армия Украины освободила Урожайное Донецкой области. Это населенный пункт тактического значения.

23 августа в День Государственного флага украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино. Населенный пункт в Запорожской области освобожден от российской оккупации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия Украины на пороге прорыва фронта. Войска продолжают работать над освобождением своих территорий.

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