Украинские военные подняли флаг Украины над селом Роботино

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, где в селе Работино, за которое шли ожесточенные бои, развевается украинский флаг.
Символично 23 августа, в День Государственного флага, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино, что в Запорожской области.
"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! ",- говорится в заметке бригады в Telegram.видео дня
Также Валерий Залужный поделился видео в своем Telegram-канале и поздравил украинцев с Днем Государственного флага.
Смотрите видео о том, как ВСУ установили флаг Украины в освобожденном селе Работино:
Продвижение ВСУ к Работиному
Напомним, что ВСУ пошли вперед на двух направлениях и продвинулись возле Работиного. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работиного. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работиного на Западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.
Продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.
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