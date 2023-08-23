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Украинские военные подняли флаг Украины над селом Роботино

Юлия Куришко
23 августа 2023, 19:47 обновлено 23 августа, 20:05
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В селе Работино военные 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины.
Украинские военные подняли флаг Украины над селом Роботино
В Работином развевается украинский флаг / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, где в селе Работино, за которое шли ожесточенные бои, развевается украинский флаг.

Символично 23 августа, в День Государственного флага, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино, что в Запорожской области.

"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! ",- говорится в заметке бригады в Telegram.

видео дня

Также Валерий Залужный поделился видео в своем Telegram-канале и поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

Украинские военные подняли флаг Украины над селом Роботино
Как украинские военные устанавливали флаг Украины в Работином / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как ВСУ установили флаг Украины в освобожденном селе Работино:

Продвижение ВСУ к Работиному

Напомним, что ВСУ пошли вперед на двух направлениях и продвинулись возле Работиного. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работиного. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работиного на Западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

Продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.

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война в Украине Валерий Залужный контрнаступление ВСУ
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