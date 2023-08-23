'Люди идут пешком': Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

Зеленский подчеркнул, что менять НАТО на украинские земли - это нечестный разговор, нечестный диалог и провокация.

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Зеленский раскрыл состояние обеспечения оружием бойцов ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36-я ОМБП, 22-я ОМБр

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трудностях военных украинской армии на фронте, из-за недостатка оружия и техники.

На пресс-конференции Зеленский рассказал, что на южном направлении все плотно заминировано и ситуация очень тяжелая с боевым оснащением.

"И люди идут пешком, очень часто идут пешком, чтобы не потерять тот дефицит бронированной техники. Если бы у нас был запас (техники), то конечно можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой. Но это выбор командиров на местах: прежде всего люди (их нужно беречь), а уже потом техника", - отметил он.

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Зеленский рассказал о нехватке броневиков и другой важной техники для ВСУ, чтобы продвигаться вперед.

"Я езжу на фронт, знаю весь дефицит, когда ты знаешь, что приедет 100 броневиков для бригады, из них 20 надо ремонтировать. Ты постоянно находишься в ситуации, когда "чуточку неполный комплект". Но никто не жалуется, все борются, все идут вперед. Где есть ошибки - они исправляются. Сложно? Мы воюем с Россией, просто все начали забывать", - подчеркнул президент.

"Когда нам сказали, что нас за три дня оккупируют, мы все боролись, мы знали, что боремся со "второй армией мира". Мы выдержали. Сейчас? Честно говоря, мы немного расслабились в мыслях, что мы уже одержали победу. Мы не одержали победу. Мы одержали победу, что им не удалось уничтожить наше государство. Это факт и важная победа нашего народа. Или это окончательная победа? Нет, мы должны деоккупировать всю территорию, затем вернуть всех наших людей и поставить точку. Или с таким соседом может и трехкрапку", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что менять НАТО на украинские земли - это нечестный разговор, нечестный диалог и провокация.

"Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Днепр. Пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", - подчеркнул Зеленский.

Военная помощь для Украины

Напомним, что ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5. Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, сообщил Троельс Лунд Поульсен.

Украина может получить десятки танков Leopard 1 - Германия планирует передать их со складов производителя. Две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине два десятка таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, первые появятся к Новому году. Премьер Дании также добавила, что первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году.

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