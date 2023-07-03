Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5

В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1A5 от Дании и Германии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания", — подчеркнул он в интервью Rzeczpospolita.
Отметим, что ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1.
Танк Leopard 2 - в чем его особенность
Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.
В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.
Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.
Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.
Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.
Ранее сообщалось о том, что Нидерланды планируют приобрести для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Также рассматривается возможность поставки и нескольких зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По данным издания, правительство Нидерландов хочет закупить 96 единиц танков у швейцарской компании Ruag.
Напомним, немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов. Отмечалось, что две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине десятки таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.
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