Нидерланды закупят для ВСУ десятки танков Leopard 1 - СМИ

Нидерланды планируют приобрести для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Также рассматривается возможность поставки и нескольких зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство Нидерландов хочет закупить 96 единиц танков у швейцарской компании Ruag. Для этого оно должно получить разрешение от швейцарского правительства, которое до сих пор неохотно сотрудничало в поставке оружия.
Швейцария придерживается традиционной позиции нейтралитета. Страна фактически заблокировала экспорт предназначенного для Украины оружия.
В начале этого года Нидерланды вместе с Германией и Данией закупили для Украины минимум сотню боевых танков Leopard 1A5. Эти модернизированные танки были приобретены со складов непосредственно у немецких производителей.
Также Нидерланды рассматривают возможность отправки в Украину большего количества зенитных ракет Patriot и оборудования.
"Союзникам Украины срочно необходимо предоставить стране больше зенитного оружия", - заявил премьер-министр Марк Рютте во время визита в Молдову на саммит европейских лидеров.
Рютте отметил, что также надеется убедить другие страны предоставить Украине Patriot.
ЗРК Patriot для Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны, у которых есть системы Patriot, поделятся ими с Украиной.
"Я не хочу говорить здесь от лица нескольких премьер-министров. Но несколько премьер-министров, у которых есть системы Patriot, пообещали быструю поставку этих систем. Очень хорошие противоракетные и зенитные комплексы для Украины", — сказал Моравецкий на пресс-конференции в Кишиневе.
19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.
27 апреля командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Украине заступил на боевое дежурство второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.
Смотрите видео - Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ЗРК Patriot и возможностях, которые эти системы открывают перед Украиной:
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