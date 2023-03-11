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Весной первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине - Минобороны Дании

11 марта 2023, 14:56
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной.
Дания, Украина, Леопард
По словам и.о. датского министра оборооны, Дания, ФРГ и Нидерланды передадут ВСУ 100 танков Leopard 1 / коллаж фото УНИАН и "Викимедия"

И.о. руководителя Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первые танки немецкого производства Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной. Об этом он сообщил при посещении компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, специалисты которой и готовят боевые машины к отправке.

По словам Поульсена, Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее сотни Leopard 1, а работа по подготовке танков продолжается ‒ для того, чтобы можно было передать их ВСУ как можно скорее.

"Мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки", — сказал Поульсен.

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К слову, Дания запустила проект по ремонту танков Leopard модели 1A5 совместно с Нидерландами и ФРГ в начале февраля 2023 года. Первая цель — как можно быстрее доставить танки двум батальонам (и этот показатель составляет примерно 80 машин).

В рамках проекта бойцы ВСУ пройдут специальные курсы по эксплуатации танков, а также запасные части и боеприпасы.

Украина получит танки Leopard 1 и Leopard 2

Немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов. Отмечалось, что две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине десятки таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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