Небо становится более безопасным: в Украину прибыли ЗРК Patriot - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot.
В своем Twitter он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.
"Сегодня наше красивое украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши ПВО освоили их так быстро, как только могли", — написал министр обороны Украины и подкрепил пост фото.
ЗРК Patriot для Украины
Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.
16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.
7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.
Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.
9 апреля спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о предстоящих поставках западных систем противовоздушной обороны для борьбы с российской агрессией. По его словам, в ближайшее время в Украину должны поступить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.
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