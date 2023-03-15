УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

15 марта 2023, 01:35
Олег Жданов уверен, что тратить ракеты ПВО Patriot на наземные цели – это кощунство и безрассудная трата ценнейшего оборудования.
Патриот, Жданов
Можно ли из систем Patriot бить по наземным целям: ответ Олега Жданова / коллаж фото УНИАН и Сommon.wikimedia.org

Любой зенитно-ракетный комплекс, в том числе и американский Patriot, имеет режим работы "стрельба по земле". Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в очередном выпуске своего блога на YouTube-канале.

Но сам он считает, что тратить дорогостоящие ракеты Patriot на наземные цели – безрассудное кощунство.

"Ракета любого зенитно-ракетного комплекса в основном осколочного действия. И в ней довольно небольшой заряд. То есть разрушений она не принесет. Ее задача, – если не прямое попадание, то создание облака из осколков, через которое пройдет цель и получит повреждения, которые нарушат техническое состояние цели. И соответственно, эта цель дальше не сможет выполнять свою функцию, полетное задание, допустим. Ракета крылатая посечет ее осколками, повреждает, она падает, допустим, "мозги" откажут или двигатель. Если много осколков ударило, к примеру, в баллистическую ракету, она может взорваться в воздухе от этого. Или разрушившись, потеряв скорость и стабилизацию, просто упасть на землю, и на земле взорваться или просто упасть, как болванка", − объяснил Жданов.

видео дня

К слову, эксперт напомнил, что режим "стрельба по земле" есть и в комплексах советского производства С-300, которыми активно используют оккупанты.

"И, кстати, в есть положение "земля". Просто россияне повышают точность таким образом, переделывая эти ракеты, добавляя блок GPS-навигации и вводя туда координаты. Для того, чтобы она была более и менее точная. Еще и точность у нее довольно низкая в этом варианте. А так, да – такое положение существует", - подытожил он.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

Больше новостей по теме:

ПВО война России и Украины ЗРК Patriot
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:37

"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - РезниковВидео

22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

Реклама
22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

Реклама
19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

16:41

Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

16:40

Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в УкраинеВидео

16:15

"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"Видео

16:11

"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистовВидео

16:01

"Парова машина": журналисты раскрыли популярность TikTok-хита

16:01

РФ попалась на уловку: после Бахмута ВСУ со свежими силами пойдут в наступление – западные СМИ

Реклама
15:57

Возможен дефицит: цены на два популярных овоща в Украине вырастут уже весной - экспертВидео

15:40

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

15:30

Все из-за Королевой: Киркоров считает, что ему мстит ПугачеваВидео

15:27

"Не беспокойтесь": Александр Эллерт рассказал про общение с Ксенией Мишиной

15:25

ВСУ не уйдут из Бахмута: на Ставке у Зеленского решили продолжить оборонную операцию

15:13

Сиротой остался маленький сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области

14:55

Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

14:54

"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29Видео

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"Видео

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять