Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

Олег Жданов уверен, что тратить ракеты ПВО Patriot на наземные цели – это кощунство и безрассудная трата ценнейшего оборудования.

Можно ли из систем Patriot бить по наземным целям: ответ Олега Жданова / коллаж фото УНИАН и Сommon.wikimedia.org

Любой зенитно-ракетный комплекс, в том числе и американский Patriot, имеет режим работы "стрельба по земле". Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в очередном выпуске своего блога на YouTube-канале.

Но сам он считает, что тратить дорогостоящие ракеты Patriot на наземные цели – безрассудное кощунство.

"Ракета любого зенитно-ракетного комплекса в основном осколочного действия. И в ней довольно небольшой заряд. То есть разрушений она не принесет. Ее задача, – если не прямое попадание, то создание облака из осколков, через которое пройдет цель и получит повреждения, которые нарушат техническое состояние цели. И соответственно, эта цель дальше не сможет выполнять свою функцию, полетное задание, допустим. Ракета крылатая посечет ее осколками, повреждает, она падает, допустим, "мозги" откажут или двигатель. Если много осколков ударило, к примеру, в баллистическую ракету, она может взорваться в воздухе от этого. Или разрушившись, потеряв скорость и стабилизацию, просто упасть на землю, и на земле взорваться или просто упасть, как болванка", − объяснил Жданов.

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К слову, эксперт напомнил, что режим "стрельба по земле" есть и в комплексах советского производства С-300, которыми активно используют оккупанты.

"И, кстати, в есть положение "земля". Просто россияне повышают точность таким образом, переделывая эти ракеты, добавляя блок GPS-навигации и вводя туда координаты. Для того, чтобы она была более и менее точная. Еще и точность у нее довольно низкая в этом варианте. А так, да – такое положение существует", - подытожил он.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

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