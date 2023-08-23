'Тяжелая борьба': в Пентагоне дали прогноз контрнаступления украинской армии

Если Украина не добьется успеха, то последствия коснутся не только Европы, но и всего мира, считают в Пентагоне.

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В Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Представитель Минобороны Соединенных Штатов Америки, генерал Патрик Райдер заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается, а потому рано и неуместно делать выводы.

Во время брифинга в Министерстве обороны США Райдер заявил, что сейчас на всей линии фронта идут бои. Украинские силы обороны осуществляют определенное движение вперед, передает ТСН.

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий относительно этого факта", - подчеркивает представитель Пентагона. видео дня

По словам Райдера, если Украина не добьется успеха, то последствия коснутся не только Европы, но и всего мира.

"Бой по своей природе очень динамичный, он очень изменчивый и непредсказуемый. Любой, кто изучает историю, знает, что битва не окончена, пока та не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Это было бы неуместно. Что мы собираемся делать, то это продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется", - подчеркнул Райдер.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.

Зеленский откровенно высказался относительно сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники.

ВСУ вводят в бой элитные бригады и приближают решающую фазу контрнаступления. Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.

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