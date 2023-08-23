Вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили о боевом столкновении в Черном море российского военного самолета и украинских боевых катеров.
Как отметили в Telegram-канале ГУР, что в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.
"Самолет оккупантов попытался атаковать военные судна Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" - никакого вреда украинским военным нанесен не был", - отметили в ГУР.видео дня
По информации украинской разведки, в ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.
"Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", - добавили в разведке.
Смотрите видео о том, как украинские военные в Черном море атаковали российский самолет:
Напомним, что у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ. Пока преждевременно давать оценки общему успеху контрнаступления ВСУ, которое происходит на нескольких направлениях, считают аналитики.
В Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.
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