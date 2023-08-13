Пиратство РФ в Черном море: корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу

Оккупантов взбесило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

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Корабль РФ "Василий Быков" открыл огонь по судну "Сукра Окан" / Коллаж: Главред, Фото: пресс-служба Северного флота РФ, marinetraffic.com

Российские военные сообщили, что открывали огонь в Черном море по гражданскому морскому судну, которое следовало в украинский порт Измаил.

Кроме того, оккупанты также поднимали в воздух вертолет для остановки и досмотра сухогруза, сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны РФ.

В сообщении уточняется, что утром в воскресенье, 13 августа, сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в Измаил, якобы не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки "запрещенных грузов".

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Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" "открыл предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", вертолетом на сухогруз высадилась досмотровая группа. После завершения досмотра судно продолжило движение в порт Измаил.

Ранее в ВСУ рассказали о новой тактике флота РФ. Флот страны-агрессора России использует новую тактику, чтобы защититься от ударов Вооруженных сил Украины. Российские захватчики создали заграждения из гражданских кораблей для защиты своего флота от атак.

Как известно ранее Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море. В первую очередь эти маршруты будут использоваться, чтобы могли выйти гражданские суда, которые находятся в портах Украины еще с начала полномасштабной войны.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина снова будет экспортировать зерно, несмотря на позицию страны-агрессора России. Из-за атак российских оккупантов на зерновые терминалы в Украине страдают прежде всего малообеспеченные страны. От экспорта украинского продовольствия больше всего зависят страны Азии и Африки.

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