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Прикрываются гражданскими кораблями: в ВСУ рассказали о новой тактике флота РФ

Алёна Воронина
13 августа 2023, 12:29 обновлено 13 августа, 12:37
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Оккупанты создали заграждения из гражданских судов, чтобы защитить свой флот.
Российские корабли, Наталья Гуменюк
РФ создала заграждения из гражданских судов, чтобы защитить свой флот/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Флот страны-агрессора России использует новую тактику, чтобы защититься от ударов Вооруженных сил Украины. Российские захватчики создали заграждения из гражданских кораблей для защиты своего флота от атак.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала". Она отметила, что захватчики намеренно собирают гражданские суда в одном месте.

"Прячутся (российские корабли – ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", – сообщила Гуменюк.

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Она добавила: россияне осознают, что удары по российским кораблям могут повториться.

Армия РФ потеряла на Херсонщине за сутки 24 единицы техники

Также Гуменюк рассказала, что российская оккупационная армия только за минувшие сутки потеряла на оккупированной части Херсонской области 70 захватчиков и до 24 единиц техники. В частности, украинские военные ликвидировали 5 зенитных установок, среди которых ЗРК "Стрела", 4 крупнокалиберные пушки, 10 единиц автобронетанковой техники и 3 лодки армии страны-агрессора России.

"Мы не наблюдаем значительного ослабления российского потенциала, но видим постоянные маневры подразделениями, а это всегда их немного ослабляет. Благодаря нашей контрбатарейной борьбе их логистика ослаблена. Пока они пытаются решать эту проблему так называемой математической маскировкой: количество обстрелов пытаются держать в пределе 50-60, но снарядов прилетает значительно меньше", – отметила Гуменюк.

Также она рассказала, что оккупанты используют тактику ухода из населенных пунктов Херсонщины с последующим их обстрелом. Захватчики отходят, а затем обстреливают населенный пункт, который оставили. После этого они возвращаются туда и объясняют местному населению, якобы это воины ВСУ пытались захватить этот населенный пункт, но захватчики, мол, не дали им этого сделать.

"Местные уже очень хорошо ориентируются и понимают, что если россияне отошли, то надо идти в укрытие, потому что будут обстреливать", – сказала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении. Защитники Украины существенно продвинулись на двух основных направлениях и движутся к Азовскому морю. Это заставило РФ перебрасывать свои войска с других направлений.

Напомним, ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках. Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

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