ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

Защитники Украины продвинулись на двух основных направлениях и движутся к Азовскому морю. Это заставило РФ перебрасывать свои войска с других направлений.

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ВСУ достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении, продвигаясь вперед в двух основных направлениях.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. Отмечается, что, по мнению военных аналитиков, ВСУ продвинулись примерно на 10-12 миль (16-19 километров) по двум основным направлениям наступления. Они двигались в сторону Азовского моря, чтобы прервать для российских оккупантов сообщение между страной-агрессором Россией и временно оккупированным Крымом.

Эксперты отметили, что освобожденные украинскими воинами территории хоть и относительно небольшие, однако важные, ведь потеря этой части территорий заставила Москву перебрасывать свои силы с других направлений фронта.

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Аналитики называют достижения ВСУ "тактически значимыми". Отмечается, что передислокация части российской оккупационной армии еще больше ослабит линию обороны захватчиков и создаст возможности для украинского войска прорвать оборону врага.

"Если им (украинским военным – ред.) удастся продвинуться через Урожайное или вокруг него, они окажутся в 50 милях (80 километрах) от Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей, на которую они продвигаются, украинские силы оказывают большее давление на российские линии снабжения", – отмечают в издании.

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в глубокой обороне – ВСУ перехватили инициативу на фронте. Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны".

Также ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что войска РФ ослабились на Запорожье, прорывы ВСУ могут стать решающими. У армии Украины есть потенциал, чтобы атаковать на юге, в районе Бахмута и сдерживать оккупантов вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, считают аналитики.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что ВСУ успешно контратакуют на Запорожье - они прорвались и закрепляются на новых рубежах. Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники РФ.

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