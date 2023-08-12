Войска РФ ослабились на Запорожье, прорывы ВСУ могут стать решающими – ISW

У армии Украины есть потенциал, чтобы атаковать на юге, в районе Бахмута и сдерживать оккупантов вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, считают аналитики.

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Боковые дисклокации, которые проводят войска РФ, могут привести к их дальнейшей деградации - ISW / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ВСУ

Контрнаступательные операции ВСУ существенно ослабили "обороняющиеся" силы войск оккупантов страны-агрессора России в Запорожской области. Вследствие этого россияне вынуждены перебрасывать подразделения на проблемные линии фронта, тем самым забирая их с других участков. Деградация российских войск может привести к тому, что любой прорыв армии Украины способен стать решающим. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что боковые дисклокации российских оккупационных войск свидетельствует о том, что ВСУ серьезно ослабили российские подразделения в Запорожской области, где украинским силам удалось достичь тактических успехов. Теперь командование РФ вынуждено там укрепляться.

Как утверждают аналитики, у россиян нет оперативных резервов, из-за чего придется проводить больше боковых дисклокаций, чтобы усилить свои позиции на определенных участках фронта. И такие шаги могут ослабить их позиции на других участках, откуда перебрасываются силы и средства.

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Войска РФ стянули силы в район Купянска и Сватово

По мнению аналитиков, "элитные" российские оккупанты стянуты контрнаступлением ВСУ в район Бахмута, а россияне сконцентрировали значительное количество войск в районах Купянска и Сватово, чтобы отвлечь силы обороны Украины от локаций, где идут контрнаступательные операции.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные удары на этих участках, российским силам, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для боковых передислокаций, не открывая участки фронта для успешных украинских контратак", - отмечают специалисты.

Также в Институте войны подчеркнули, что у ВСУ есть резервы, чтобы проводить ротацию подразделений вместо их передислокации. Вероятно, армия Украины способна поддерживать деградацию войск РФ на юге и в районе Бахмута и держать оборону вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

В таких условиях любой прорыв ВСУ может стать решающим.

"Российские боковые передислокации, скорее всего, повысят вероятность того, что российским силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Украины. Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может стать решающим", - подчеркивается в отчете ISW.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский 11 августа сказал, что ВСУ перехватили инициативу на фронте. Оккупанты России отошли в "оборону" под давлением сил обороны Украины.

ВСУ достигли тактически значимых успехов в Запорожской области, считают в Институте изучения войны. Согласно данным американских аналитиков, украинские войска, вероятно, достигли северных окраин населенного пункта Работино.

Армия Украины продолжает продвижение на Мелитопольском направлении и освобождает свои территории. На некоторых участках фронта приходится обороняться, поскольку враг пытается контратаковать, рассказал представитель ОСУВ Таврия Сергей Кузьмин.

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