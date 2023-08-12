ВСУ достигли тактически значимых успехов на Запорожье: в ISW раскрыли детали

Украинские войска вероятно достигли северных окраин Работино, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны, отмечают аналитики.

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ВСУ продвинулись к окраинам Работино на Запорожье - ISW / Колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Силам обороны Украины вероятно удалось достичь тактически значимых успехов в западной части Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В ISW отмечают, что украинские силы достигли успехов на западе Запорожской области на фоне продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта 11 августа.

Геолокационные данные, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Работино (10 км к югу от Орехова), хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

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ISW напоминает, что украинские войска уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки в направлении Работино в рамках операций, направленных на ослабление российской обороны.

Как говорится в отчете, способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Работино остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент являются ограниченными.

Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

По мнению экспертов, украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российских военных передислоцировать российские силы, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это указывает на то, что украинские усилия там могут существенно ослабить российскую оборону.

Аналитики считают, что сейчас Россия, похоже, не имеет значительных сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта.

Контрнаступление ВСУ

Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, заявил 11 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Вся логистика российских оккупантов находится в зоне огня Сил обороны Украины. Это создает необходимые предпосылки на фронте для широкомасштабных наступательных операций ВСУ. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое". На фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ безусловно пытаются продвинуться вперед, подчеркнул Джон Кирби.

Сырский сообщил, что оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск. Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

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