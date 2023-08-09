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ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое" - Кирби

Юлия Куришко
9 августа 2023, 11:18 обновлено 9 августа, 11:25
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На фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ безусловно пытаются продвинуться вперед, подчеркнул Джон Кирби.
ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление 'медленное и тяжелое' - Кирби
В США прокомментировали контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 24 ОМБр

В Совете нацбезопасности Белого дома США сообщили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не так быстро, как ожидалось.

"Даже украинцы...включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко или так быстро, как хотелось бы", - об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби для CNN.

По словам Кирби, ВСУ добиваются прогресса, но он "медленный и не без трудностей".

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"Хотя они и добиваются прогресса, а они добиваются - он постепенный, медленный и не без трудностей, но они продолжают пытаться. Они продолжают это делать", - добавил он.

Представитель Белого дома заявил, что на фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ безусловно пытаются продвинуться вперед.

"Они определенно пытаются продвигаться вперед. Как далеко они зайдут, где это будет, какого прорыва им удастся достичь? Я не думаю, что сейчас кто-то может сказать", - резюмировал он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях. Из-за атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров. Аналитики считают, что был проведен "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

Эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях. Михаил Самусь сообщил, что украинские бойцы прошли самую тяжелую полосу обеспечения.

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