УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

Анна Ярославская
9 августа 2023, 06:43 обновлено 9 августа, 06:50
125
Аналитики считают, что был проведен "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.
ВСУ, карта
ВСУ совершили рейд через Днепр на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, understandingwar.org

Силы обороны Украины провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров. ВСУ вероятно провели "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и прорвали там оборону вглубь до 800 метров.

Российский "военкор" отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

видео дня

А гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя информацию об украинском десанте, заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта.

Тем не менее, большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сально, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.

Карта
Вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об артиллерийском огонь / Фото: understandingwar.org

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

Что происходит на фронте

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил 8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин. При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

8 августа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что после прорыва первой линии обороны российских оккупантов на отдельных участках южного фронта Вооруженным силам Украины удается развить успех. Однако, сообщают об этом дозировано, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих. По ее словам, прорыв линии обороны - это первый этап.

7 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продвинулись на направлении двух населенных пунктов в Запорожской области и закрепляются на рубежах, которых им удалось достичь. Однако движение защитников Украины на юге сейчас затруднено, потому что оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили основные господствующие высоты бетоном.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:43 Украина
"Накапливают ракеты": эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

"Накапливают ракеты": эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

00:29 Украина
Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

23:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:44

Чем больше мы будем бить по территории РФ, тем веселее будут переговоры

06:43

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:27

Карта дня: что предвещает Таро на 9 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов: личная жизнь улучшится, а прибыль затормозитВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:05

"Дикий зверь" грозит ядерной катастрофой: Огрызко назвал сценарий окончания войны

02:30

И одежду отстирает, и дом отчистит: как правильно использовать кислородный порошок

01:50

После ссоры с Бекхэмами принц Гарри и Меган Маркл нашли нового звездного друга

01:20

Как ускорить Wi-Fi дома: пять способов сделать работу роутера быстрее

Реклама
00:29

"Накапливают ракеты": эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

08 августа, вторник
23:44

Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью

23:06

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

22:24

"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

21:57

Бунт Пригожина был спецоперацией Путина: Данилов назвал цель Кремля

21:52

Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

21:49

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийЭксклюзив

21:31

Среди немыслимых побед цивилизации они приходят из канализации: рецензия на мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

21:30

"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФВидео

21:23

Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай

20:54

Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

Реклама
20:47

У россиян проблемы с вывозом зерна после ударов Украины

20:20

"Все по райдеру": Козловский с синяком под глазом показал свой блиндаж

19:56

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:50

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:34

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:19

За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

19:10

Главные результаты саммита в Джиддемнение

18:53

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

18:51

Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

18:13

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины: для чего

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

16:30

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших страхах

16:21

Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

16:20

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

16:13

Как выбрать спелый и сладкий арбуз прямо возле прилавка: 5 проверенных способов

Реклама
16:06

Российской певице Ладе Дэнс, которая попала в ДТП, стало хуже

16:00

В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

16:00

Будет много проблем: что нельзя делать 10 августа - приметы и запреты

15:58

Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения: разъяснение Кабмина

15:56

"Знали, что люди придут на помощь": в ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске

15:53

ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой

15:49

РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы – Минобороны

15:39

Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе

15:35

Удар РФ по Покровску: ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

15:15

Хитрость опытных пекарей: зачем на батоне и хлебе делают надрезы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять