ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

Аналитики считают, что был проведен "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

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ВСУ совершили рейд через Днепр на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, understandingwar.org

Силы обороны Украины провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров. ВСУ вероятно провели "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и прорвали там оборону вглубь до 800 метров.

Российский "военкор" отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

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А гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя информацию об украинском десанте, заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта.

Тем не менее, большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сально, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.

Вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об артиллерийском огонь / Фото: understandingwar.org

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

Что происходит на фронте

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил 8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин. При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

8 августа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что после прорыва первой линии обороны российских оккупантов на отдельных участках южного фронта Вооруженным силам Украины удается развить успех. Однако, сообщают об этом дозировано, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих. По ее словам, прорыв линии обороны - это первый этап.

7 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продвинулись на направлении двух населенных пунктов в Запорожской области и закрепляются на рубежах, которых им удалось достичь. Однако движение защитников Украины на юге сейчас затруднено, потому что оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили основные господствующие высоты бетоном.

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