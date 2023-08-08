Силы обороны прорвали оборону на Юге и развивают успех: в ВСУ раскрыли подробности

Продвижение Вооруженных сил Украины идет, но сообщается о нем дозировано, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

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Вооруженным силам Украины удается развить успехи на южном фронте / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

После прорыва первой линии обороны российских оккупантов на отдельных участках южного фронта Вооруженным силам Украины удается развить успех. Однако, сообщают об этом дозировано, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, прорыв линии обороны - это первый этап.

"После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что проводится достаточно сложная работа.

Что происходит на фронте

7 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продвинулись на направлении двух населенных пунктов в Запорожской области и закрепляются на рубежах, которых им удалось достичь. Однако движение защитников Украины на юге сейчас затруднено, потому что оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили основные господствующие высоты бетоном.

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха.

Как сообщало издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

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