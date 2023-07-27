ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

Армия Украины усиливает военную операцию спустя почти 2 месяца после начала контрнаступления, пишут журналисты американского агентства Bloomberg.

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ВСУ обладают большой боевой мощью - Пентагон / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины перешли к крупной контрнаступательной операции на южном фронте. Наступление набирает обороты. В Минобороны США говорят, что украинские войска хорошо подготовились, чтобы добиться успеха.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты.

Украинские войска масштабно атакуют спустя 2 месяцы после начала контрнаступления. Войска столкнулись с укрепленной "обороной" российских оккупантов и минными полями, из-за чего продвижение замедлялось.

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В The New York Times писали, что Украина проводит свой основной наступательный удар южнее Орехова Запорожской области. Один из сотрудников украинского посольства отказался обсуждать детали и уточнил, что война – серия длительных операций, которые могут проводиться в разных локациях.

"Украина хорошо подготовлена и обучена"

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Украину ждет тяжелая военная операция, однако у ВСУ хорошая подготовка, которая поспособствует достижению успеха.

"Мы повсюду говорили, что это будет тяжелая борьба, это будет долгая борьба, в которой будут проблемы, успехи и неудачи… Украина хорошо подготовлена и обучена, чтобы добиться успеха", - отметил глава Пентагона.

Также он добавил, что армия Украины обладает серьезной военной мощью.

"Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь", - сказал Остин.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает ситуацию на фронтах войны России против Украины.

"Сейчас стоит вопрос о том, разворачивают ли украинцы некоторые из сдерживаемых ими подразделений и переводят ли все это в контрнаступление. И я действительно отсылаю вас к нашему Министерству обороны и другим экспертам, чтобы узнать, что именно происходит на местах", - уточнил Блинкен.

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заверил, что украинское контрнаступление продвигается.

"Они уже признали, что не зашли так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Тем не менее, они движутся. Это не тупик. Они не заморожены. Украинцы идут", - подчеркнул Кирби.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что армия Украины продолжает продвигаться на фронте. По его словам, украинские войска добились неплохих результатов. О деталях операции сообщат позже.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ 26 июля запустили крупную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области в районе Работино – в 10 километрах к юге от Орехова. Украинские военные продвинулись на 2,5 км.

В The New York Times написали, что в Пентагоне главное направление контрнаступления ВСУ видят на юго-востоке Украины. Операция может проводиться от 1 до 3 недель. Украинские войска намерены продвинуться к Токмаку и Мелитополю.

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