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"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

Анна Ярославская
27 июля 2023, 08:13 обновлено 27 июля, 08:21
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ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в город Токмак, а в случае успеха - в Мелитополь.
Война в Украине
В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ / Коллаж Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и главный удар в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны. Операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель. При этом другие силы ВСУ остаются в резерве. Об этом пишет New York Times со ссылкой на двоих представителей Пентагона.

Издание отмечает, что комментарии американских чиновников относительно деталей кампании совпали с сообщениями в среду о ситуации вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где велись артиллерийские бои.

Как говорится в материале, украинские официальные лица рассказали чиновникам США, что усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.

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В среду появились сообщения украинских военных о том, что Силы обороны отбрасывают оккупантов, но их продвижение было постепенным, без каких-либо серьезных прорывов. Бойцов ВСУ замедляют минные поля, а также артиллерийский огонь и авиаудары войск РФ.

Цель бойцов ВСУ заключается в перерезании "сухопутного коридора" между оккупированным Крымом и временно захваченными РФ территориями на юге Украины. Или, по крайней мере, они пытаются продвинуться достаточно далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону досягаемости нашей артиллерии.

Как заявили официальные лица Украины в Вашингтоне, новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель.

"Это большое испытание", - сказал один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.

Контрнаступление ВСУ

26 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сообщалось также, что противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работино Запорожской области.

В отчете аналитиков Института изучения войны 26 июля говорилось о том, что защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию. Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута.

Ранее в ISW назвали причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

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