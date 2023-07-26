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ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

Анна Ярославская
26 июля 2023, 10:10 обновлено 26 июля, 10:16
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У Сил обороны Украины есть успехи в районе Старомайорского. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
ВСУ, война в Украине
ВСУ имеют успех в районе Старомайорского / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

Отмечается, что противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работино Запорожской области.

"В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - говорится в сообщении.

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Справка. Село Старомайорское находится в Волновахском районе Донецкой области – на границе с Запорожской областью. Во время полномасштабного вторжения российских захватчиков село было оккупировано.

Село Старомайорское
Село Старомайорское / Фото: deepstatemap

Контрнаступление ВСУ

Защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию. Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 26 июля.

24 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за неделю ВСУ удалось продвинуться на 16 километров.

На юге защитники Украины продвинулись на 12 километров и освободили 192 кв. км территории. ВСУ атакуют врага на нескольких участках в направлении Мелитополя и Бердянска. На Бахмутском направлении украинские военные освободили около 35 кв. км территории и продвинулись на около 4 километра.

Ранее в ISW назвали причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

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