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ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

Алёна Воронина
26 июля 2023, 08:19 обновлено 26 июля, 08:26
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Украинским военным удалось продвинуться на нескольких направлениях и при этом существенно истощить российских оккупантов.
Украинские военные
ВСУ продвинулись вперед/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию.

Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что на опубликованных 25 июля кадрах с геолокацией видно, что украинским военным удалось достичь тактически важных успехов к югу от села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области (7 км к юго-западу от Бахмута).

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Кроме этого, аналитики со ссылкой на сообщения украинских источников отмечают, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось продвинулись на 750 метров в направлении села Старомайорское Волновахского района Донецкой области (9 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от села Орехова в Северодонецком районе Луганской области.

Аналитики отмечают, что, очевидно, сейчас тактика ВСУ сосредоточена на истощении российской оккупационной армии.

"Украинские контрнаступательные операции направлены на создание асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель при постепенном истощении у оккупантов живой силы и техники", – говорится в отчете аналитиков ISW.

Контрнаступление ВСУ

министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – ошибаются, заявил министр обороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов. Чудеса заключаются в том, что ВСУ проводят успешные атаки даже с учетом того, что у врага больше оружия, боеприпасов и людей.

Напомним, военный аналитик Петр Черник отметил, что россиянам готовят окружение в Бахмуте, враг имеет только два варианта – оккупанты в городе могут быть уничтожены или взяты в плен. Российские войска остаются в Бахмуте, но украинские силы контролируют высоты. Враг близок к оперативному окружению нашими воинами.

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