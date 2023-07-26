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Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2023, 00:09 обновлено 26 июля, 00:12
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Правоохранители провели проверку руководителей ТЦК и СП. Результаты оказались неутешительными.
Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский
В Украине будут громкие дела по военкомам / Фото: president.gov.ua

В Украине проверили руководителей ТЦК и СП, а также других чиновников. Результаты проверки оказались неутешительными. Об этом лично заявил президент Украины Владимир Зеленский и анонсировал новые громкие дела.

Он прямо заявил, что военкомы наглеют в тылу.

"Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу. Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойной наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", - сказал он.

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Дело военкома Борисова

Ранее сообщалось, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.

Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.

Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.

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