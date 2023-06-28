Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

Семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

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Военком обзавелся элитной недвижимостью в Испании / Коллаж: Главред, фото: АРМІЯINFORM, Игорь Мосийчук

Начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Евгения Борисова уволили с занимаемой должности после скандала с недвижимостью в Испании. Как сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, решение было принято в соответствии с решением Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 23 июня.

"Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области", - заявила Гуменюк.

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Она добавила, что сейчас обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова. Процедура поиска постоянной замены уже стартовала. Также Гуменюк сообщила, что бывшим военкомом Борисовым уже занимаются правоохранительные органы.

"Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были возбуждены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - добавила Гуменюк.

Скандал с одесским военкомом

Ранее издание УП выпустило расследование "Батальон Испания". В нем шла речь о том, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.

В начале мая правоохранительные органы возбудили дело, военкома подозревали в массовой продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Позже стало известно, что Зеленский на заседании Ставки лично поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома. ГБР расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

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