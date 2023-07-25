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Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - Загородний

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2023, 23:38 обновлено 25 июля, 23:43
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Запад может начать уговаривать Украину сесть за стол переговоров после выхода на Азовское побережье.
ВСУ, Загородний
Запад будет принуждать Украину к переговорам / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, скриншот из видео

Запад будет склонять Украину к переговорам после выхода на Азовское побережье. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Я считаю, что хорошие переговорные позиции для Украины будут созданы после выхода на Азовское побережье. Нас к этому будет склонять Запад. Но мы должны понимать, что все зависит от нас. Чем более независимыми мы будем, с точки зрения собственного вооружения, тем легче нам будет отвоевать всю территорию", - сказал Загородний.

Он также понимает, что Украина сейчас зависимо от Запада по экономике, оружию и других вещам.

"Нас могут склонять к различным форматам переговоров с Россией, потому что западным странам это удобно", - добавил Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

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