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На фронте будут изменения: у Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ

Алексей Тесля
22 июля 2023, 16:34 обновлено 22 июля, 16:40
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Энтони Блинкен рассказал, что будет иметь существенное значение и приведет к изменениям на фронте.
Энтони Блинкен, украинские военные
Энтони Блинкен оценил перспективы контрнаступления ВСУ / УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Пока рано делать преждевременные выводы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вскоре ожидаются изменения на фронте. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, сообщает "Голос Америки".

"И когда они (силы Украины, - ред.) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", — говорит госсекретарь США.

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При этом он также напомнил, что США "с самого начала говорили, что это будет трудно".

"Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", – добавил Блинкен.

Контрнаступление ВСУ

Ранее эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступлении. Украинская армия не использует тактику лобовых атак, в результате которой можно понести большие потери, а пытается постепенно истощать врага. Об этом рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты, заявил Владимир Зеленский. ВСУ осуществляют контрнаступление в более медленном темпе, чем ожидалось, и причиной этого является задержка начала операции. Одним из факторов, который замедляет продвижение украинских военных, является наличие заминированных оккупантами дорог и полей. Впрочем, вскоре контрнаступление Украины начнет набирать обороты. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

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