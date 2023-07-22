"Более слабый враг – большие потери": эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступлении

Защитники Украины снижают военный потенциал врага. Ведь чем слабее противник, тем больше он несет потерь, а контрнаступление ВСУ будет эффективнее.

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Эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступлении/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook Селезнев

В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Но для ликвидации группировки российских войск, которая держится в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь, нужны силы и средства. Украинская армия не использует тактику лобовых атак, в результате которой можно понести большие потери, а пытается постепенно истощать врага.

Об этом рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в интервью Главреду. Он отмечает, что вместо лобовых атак украинские военные пытаются уничтожить военный потенциал российского оккупационного войска, уничтожая российскую артиллерию в рамках артиллерийских дуэлей и контрбатарейной борьбы.

"Проводится систематическое уничтожение вражеских складов с боеприпасами и военной техникой, пунктов дислокации личного состава, командных пунктов, управлений связи и других объектов. Такие действия снижают уровень боевых возможностей российских войск. Первая часть нашего контрнаступления, которое началось в начале июня, как раз таки и направлена именно на максимальное ослабление потенциала врага", – рассказал Селезнев.

Он высказал предположение, что украинская армия продолжит направлять усилия на то, чтобы уменьшить военный потенциал врага. Ведь чем слабее будет противник, тем больше он будет нести потери на фронте, а украинское контрнаступление будет эффективнее.

Но для того, чтобы защитники Украины реализовали все свои возможности, им нужны соответствующие ресурсы.

"Наши западные партнеры в своих кампаниях по ослаблению противника используют боевую авиацию. Однако мы до сих пор не получили истребители F-16, наши возможности в небе остаются скромными. Но даже наши бомбардировщики Су-24, на борту которых британские ракеты Storm Shadow, справляются со своими задачами более-менее успешно. Противник несет потери", – сказал военный эксперт.

Также украинское контрнаступление на юге тормозится из-за того, что российские оккупанты создали там серьезные проблемы, которые мешают защитникам Украины продвигаться вперед.

"На юге россияне собрали не только огромное количество войск и военной техники, но и построили очень серьезные "оборонительные" редуты – километровые линии окопов, множество блиндажей, долговременных огневых точек и минных полей. На отдельных участках плотность минирования – 1 мина на 1 квадратный километр. Это даже больше, чем предусмотрено боевым уставом РФ", – рассказал Селезнев.

Он добавил, что в нынешней ситуации нашему государству необходимы ресурсы, которые оно направит на уничтожение врага, продолжение контрнаступления и освобождение своих территорий.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев рассказал, как Украина в кратчайшие сроки может вернуть Крым:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Напомним, эксперт дал прогноз, как будет продвигаться контрнаступление на Мелитопольском направлении. Всё зависит от того, как скоро ВСУ выбьют основные боевые подразделения российской оккупационной армии, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

Также раньше в ЦРУ раскрыли слабые места РФ. Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс отметил, что слабые места России – низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядок среди политического и военного руководства. Бернс также добавил, что украинские военные во время контрнаступления будут продвигаться вперед, а ЦРУ США будет передавать Украине разведданные, необходимые для достижения прогресса.

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